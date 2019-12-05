ليفربول ضد إيفرتون .. رقم تاريخي للريدز وإنجاز كلوب الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة ليفربول ضد إيفرتون التي أُقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تألقًا لافتًا من لاعبي الريدز.

ليفربول ضد إيفرتون

وحسم الريدز مباراة ليفربول ضد إيفرتون لصالحه بنتيجة 5/2، سجلها شيردان شاكيري، ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، وأحرز ديفوك أوريجي هدفين، فيما سجل ثنائية الفريق الضيف مايكل كين وريتشارليسون.

وبعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالأمس، رفع الريدز رصيده إلى 43 نقطة، ليُعزز صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق 8 نقاط عن منافسه ليستر سيتي.

أرقام مميزة

وحقق المدير الفني يورجن كلوب رقمًا مميزًا في مسيرته مع الريدز خلال مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالأمس، حيث وصل إلى الانتصار رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ونجح كلوب في تحقيق الانتصار رقم 100 خلال 159 مواجهة فقط، كثاني أسرع مدير فني في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يصل إلى هذا الرقم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ويتفوق على يورجن كلوب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو فقط، الذي حقق 100 انتصار في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد 142 مواجهة فقط، فيما يحل مدرب مانشستر يونايتد السابق، السير أليكس فيرجسون ثالثًا، حيث وصل إلى الانتصار الـ100 بعد 162 لقاء.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن الريدز حقق رقمًا استثنائيًا بعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالأمس، حيث إنه لعب 32 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم دون الخسارة، للمرة الأولى في تاريخ النادي.