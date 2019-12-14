ليفربول ضد واتفورد .. ثنائية صلاح تطير بالريدز للصدارة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد واتفورد، اليوم، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بفوز ليفربول بثنائية نظيفة ليتسع الفارق بين ليفربول وملاحقيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي إلى عشر نقاط مع ليستر و17 نقطة مع مانشستر سيتي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد واتفورد بضغط هجومي كبير من قبل الريدز، الذي حاول إحراز الهدف الأول من أجل ضمان سير المباراة نحوه.

وبعد محاولات عديدة، نجح النجم المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز بلقاء ليفربول ضد واتفورد عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وحاول الريدز إضافة هدف ثانٍ في الشوط الأول بـ مباراة ليفربول ضد واتفورد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط فريق الريدز من أجل إحراز الهدف الثاني والاقتراب من تحقيق الفوز في لقاء ليفربول ضد واتفورد.

ونجح المصري محمد صلاح في إضافة الهدف الثاني بـ مباراة ليفربول ضد واتفورد عند حلول الدقيقة التسعين.

جدير بالذكر أن ليفربول أصبح رصيده، بعد الفوز في مباراة ليفربول ضد واتفورد 49 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد واتفورد عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه نادي أرسنال غدًا الأحد في الجولة السابعة عشرة بالدوري الإنجليزي، حيث وسيسعى أبناء المدرب بيب جوارديولا إلى الفوز ردًّا على فوز الريدز بـ مباراة ليفربول ضد واتفورد لتقليص الفارق والاقتراب من ليفربول.

وفي نفس توقيت مباراة ليفربول ضد واتفورد، كان ليستر سيتي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي نوريتش سيتي بهدف لـ كل فريق.

وكانت مباراة ليفربول ضد واتفورد، أُقيمت على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول بمدينة ليفربول الإنجليزية.

وأصبح رصيد محمد صلاح من الأهداف بعد ثنائية في مباراة ليفربول ضد واتفورد، تسع أهداف.