ليفربول يتعاقد مع مينامينو رسميًا
قادمًا من سالزبورج

ليفربول يتعاقد مع مينامينو رسميًا

2019/12/19
الساعة 1:40 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأوضح موقع نادي ليفربول الرسمي أن مينامينو سيصبح لاعبًا رسميًا بالفريق، بداية من يناير المقبل، بعدما اجتاز الكشف الطبي، وأنهى الاتفاق على الشروط الشخصية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يعلن نادي ليفربول الإنجليزي أي تفاصيل بخصوص عقد اللاعب الياباني صاحب الـ24 عامًا، فيما كشف عن ارتدائه القميص رقم 18.

وقال مينامينو، في تصريحات لموقع نادي ليفربول عقب التوقيع: “كان حلمي أن أصبح لاعبًا في ليفربول، ولا أصدق أنه أصبح حقيقة، اللعب في البريميرليج كان أحد أهدافي، فهو الدوري الأقوى في العالم”.

وأضاف: “توقعت إذا مضت مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة، يومًا ما سأكون قادرًا على اللعب في الدوري الإنجليزي لكني لم أعتقد أبدًا أنني سأتمكن من اللعب في ليفربول، لذا أنا سعيد حقًا بذلك”.

وشارك مينامينو في 199 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج، حيث سجل 64 هدفًا، كما خاض 22 مباراة مع منتخب اليابان.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • #توتنهام يُبدع ويضرب #وولفرهامبتون بثنائية
    •
  • #أرسنال يسقط بثلاثية ضد #مانشستر_سيتي
    •
  • جوارديولا معترفًا: مان سيتي قدم البريميرليج هدية لـ #ليفربول
    •
  • #ليفربول ضد واتفورد .. ثنائية صلاح تطير بالريدز للصدارة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :