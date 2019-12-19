ليفربول يتعاقد مع مينامينو رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الياباني تاكومي مينامينو قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأوضح موقع نادي ليفربول الرسمي أن مينامينو سيصبح لاعبًا رسميًا بالفريق، بداية من يناير المقبل، بعدما اجتاز الكشف الطبي، وأنهى الاتفاق على الشروط الشخصية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يعلن نادي ليفربول الإنجليزي أي تفاصيل بخصوص عقد اللاعب الياباني صاحب الـ24 عامًا، فيما كشف عن ارتدائه القميص رقم 18.

وقال مينامينو، في تصريحات لموقع نادي ليفربول عقب التوقيع: “كان حلمي أن أصبح لاعبًا في ليفربول، ولا أصدق أنه أصبح حقيقة، اللعب في البريميرليج كان أحد أهدافي، فهو الدوري الأقوى في العالم”.

وأضاف: “توقعت إذا مضت مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة، يومًا ما سأكون قادرًا على اللعب في الدوري الإنجليزي لكني لم أعتقد أبدًا أنني سأتمكن من اللعب في ليفربول، لذا أنا سعيد حقًا بذلك”.

وشارك مينامينو في 199 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج، حيث سجل 64 هدفًا، كما خاض 22 مباراة مع منتخب اليابان.

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