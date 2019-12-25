ليفربول يضع الشارة الذهبية على قميصه

المواطن - مروة نبيل

حصل نادي ليفربول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من أجل الاحتفال بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2019.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بلقب كأس العالم للأندية 2019، بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية، ليحصد لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

ويحق للفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية، وضع الشارة الذهبية “شعار مونديال” على قميصه حتى إعلان المتوج بلقب البطولة في النسخة التالية، إلا أن لوائح الدوري الإنجليزي تمنع ليفربول من القيام بذلك خلال مباريات البطولة.

وأشارت صحيفة “تيليجراف”، إلى أنه تم منح نادي ليفربول استثناء بارتداء قميص عليه الشارة الذهبية خلال مباراة واحدة فقط ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال فترة الإجازات.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول يمكنه ارتداء الشارة الذهبية أمام وولفرهامبتون، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، من أجل الاحتفال مع الجماهير بلقب المونديال.

وأكدت “تيليجراف”، أن ظهور ليفربول بالقميص الذي يحمل الشارة الذهبية في مباراة وولفرهامبتون يتوقف على مدى نجاح إدارته في إنهاء القميص في الوقت المناسب.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سيضع الشارة الذهبية على القميص خلال مبارياته في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

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