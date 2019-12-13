ليفربول يُبقي كلوب حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد مدرب الأول لكرة القدم، الألماني يورجن كلوب حتى عام 2024.

ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدرب الألماني كلوب يعلن من خلاله تجديد عقده، وقال: “التجديد حتى عام 2024، خبر جيد للبعض، وسيئ لآخرين”.

وتابع كلوب قائلًا: “بالنسبة لي على المستوى الشخصي هذا بيان للتعبير عن النوايا، وهو الأمر المبني على معرفتي بما حققناه في إطار الشراكة بيننا حتى الآن وما ينتظرنا لتحقيقه”.

وأضاف: “عندما جاء الاتصال لتدريب ليفربول في 2015، شعرت أننا نلائم بعضنا، من خلال ثقة تامة في أن التعاون لا يزال مستمرًا من الجانبين، تمكنت من إعلان هذا الالتزام حتى 2024”.

واختتم المدرب الألماني كلوب تصريحاته قائلًا: “أعمل في فريق رائع وأشعر معه بأنني في بيتي. هذه لحظة رائعة للاستمرار في العمل هنا”.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بشكل مميز مع كلوب، حيث تصاعد الأداء مع المدرب الألماني، وتوج الريدز بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي الموسم الحالي.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 46 نقطة من 16 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسيه.