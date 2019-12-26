ليفربول يُسقط ليستر سيتي برباعية وينفرد بالصدارة

المواطن - محمد سمعه

أسقط نادي ليفربول، مضيفه ليستر سيتي برباعية دون رد أمس الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول الشوط الأول من المباراة ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين، ترجم فريق ليفربول سيطرته بإحراز الهدف الأول في ليستر سيتي عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو برأسية متقنة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وليستر سيتي بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انتظر ليفربول حتى الدقيقة الحادية والسبعين، ليسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر.

وانهار ليستر سيتي بعد هدفي ليفربول، لينجح اللاعب فيرمينيو بمهارة فائقة في تسجيل الهدف الثالث للريدز بالدقيقة الرابعة والسبعين، بعد عرضية متقنة من اللاعب ترينت أرنولد.

واختتم أرنولد مهرجان أهداف ليفربول، مُحرزًا الهدف الرابع للريدز بالدقيقة الثامنة والسبعين بعد تمريرة متقنة من السنغالي ساديو ماني.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 52 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.

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