ليلة موسيقية فلبينية نجومها Lara Maigue وTNT Boys وAlcasid

المواطن - الرياض

يواصل موسم الرياض إقامة الأمسيات العالمية الجماهيرية، ضمن فعالياته الموسيقية المتعددة، التي تواكب تنوع وتعدد زواره، حيث يستعد مسرح الفنان محمد عبده في منطقة “الرياض بوليفارد” لاستضافة الليلة الفلبينية الخاصة، التي يحييها 3 من أشهر مغني دولة الفلبين، يوم الجمعة المقبل 13 ديسمبر 2019م.

وينتظر عشاق الموسيقى الفلبينية قدوم فرقة TNT Boys، والفنانة Lara Maigue، والفنان Ogie Alcasid، الذين يحظون بجماهيرية كبيرة في الفلبين، إذ تعد فرقة TNT Boys، التي تم تأسيسها في عام 2017م، واحدة من أنجح الفرق الفلبينية، التي استطاعت تحقيق أرقام قياسية في عدد الحضور لحفلهم الأول الذي أقاموه عام 2018م، على ملعب أرانيتا في الفلبين.

وتعتبر الفنانة Lara Maigue، التي بدأت مسيرتها الفنية وهي بسن الـ 19 عامًا، صاحبت أفضل أداء كلاسيكي وحققت المركز الأول في جائزة Aliw عام 2017م، كما تكتب Lara Maigue أغاني المسلسلات والأفلام السينمائية الفلبينية.

أما نجم الأمسية الثالث، الفنان Ogie Alcasid، يعد واحدًا من أقدم المغنيين الفلبينيين، إذ بدأ في تسجيل أغانيه عام 1989م، وحصلت أغنيته I am here على لقب أغنية العام من قبل راديو ماجيك المحلي.

وكانت إدارة موسم الرياض، قد وفرت عددًا من عربات الموسم، لبيع تذاكر الحفلة في عدد من المواقع في العاصمة الرياض، حيث تواجدت العربة اليوم الأحد في مدينة الملك فهد الطبية، كما وفرت أيضًا على مسرح الأمسية منطقة جراند ستاند، المخصصة للأطفال من عمر 7 سنوات وحتى 13 سنة.

يذكر أن موسم الرياض خصص ضمن فعالياته المتنوعة، أمسيات عنونها بالأمسيات العالمية، انطلقت مع حفل فرقة البوب الكورية الجنوبية BTS، ثم حفلة الفنانين عاطف أسلم وراحت فاتح علي خان، إضافة إلى أمسيات قادمة ستثري سماء موسم الرياض بالتنوع الموسيقي العالمي، والتي ستكون أيضًا على مسرح الفنان محمد عبده في منطقة “الرياض بوليفارد”.