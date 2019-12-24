ليلة ياسر بو علي تجمع 7 نجوم وهنا أسعار التذاكر

المواطن - الرياض

ليلية موسيقية ساحرة تجمع 7 من نجوم الغناء العربي مع الملحن ياسر بو علي ليلة الجمعة في منطقة الرياض بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

وستنطلق ليلة ياسر بو علي على مسرح محمد عبده عند الساعة الخامسة مساء فيما تتواصل عملية حجز التذاكر عبر موقع موسم الرياض على الرابط التالي: (هنا).

وتتراوح أسعار تذاكر حفل ليلة ياسر بو علي بين 183 و525 ريالًا للتذكرة.

وتشهد استوديوهات الرياض مراجعة الأغنيات التي سيتغنى بها في ليلة ياسر بو علي كل من: رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، نوال الكويتية، أنغام، فؤاد عبدالواحد وعايض يوسف.

وتأتي الحفلة تكريمًا للملحن ياسر بو علي الذي أمتع الجماهير في الخليج والوطن العربي بألحانه الشجية، وغنَّى من إبداعاته كبار الفنانين الخليجيين والعرب، لاسيما أنه يتميز بالقدرة على التنويع والتوفيق بين جميع الأذواق الموسيقية، ما أسهم في انتشار ألحانه بشكل واسع، ونجاح الأعمال الغنائية التي لحَّنها.

وتتواصل فعاليات موسم الرياض تحت مسمى شتاء الرياض في عدة مناطق منها الرياض بوليفارد، والرياض ونتر وندرلاند، وسفاري الرياض، والمربع، وصحاري الرياض.

وكان من المقرر أن ينتهي موسم الرياض في 15 ديسمبر الجاري، لكن تم تمديد فعالياته في خمس مناطق، تستضيف جزءًا من أنشطة الموسم في نسخته الأولى، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ ستستمر مناطق ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، والثمامة في تنظيم الفعاليات حتى 18 يناير2020، فيما تمتد الفعاليات في منطقة البوليفارد حتى نهاية مارس المقبل.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر الماضي، وضمّ فعاليات يومية، منها عروض مسرحية وسينمائية، وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية ضخمة وعالمية، في مقدمتها “ميدل بيست” الذي تفوق على أكبر الحفلات في العالم من حيث التنظيم والجماهيرية وشارك فيه نجوم وفرق عالمية، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية والفعاليات الترفيهية الأخرى.

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