ليوناردو جيل يُشارك في تدريبات الاتحاد
بعد انضمامه لصفوفه رسميًا

ليوناردو جيل يُشارك في تدريبات الاتحاد

2019/12/31
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك الأرجنتيني ليوناردو جيل في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى بعد التعاقد معه رسميًا.

وحرص الجهازان الإداري والفني وزملاؤه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على استقباله، وقام رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي بالترحيب به، وتمنى له الظهور بشكل جيد مع العميد.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد رسميًا مع ليوناردو جيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روزاريو سنترال الأرجنتيني.

وأنهى الاتحاد تعاقده بالأمس مع الأرجنتيني ليوناردو جيل لمدة عامين ونصف، بعد أن تمت مراسم توقيع العقد في مدينة دبي الإماراتية، عقب اجتيازه الفحوصات الطبية.

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