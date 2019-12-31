مؤسسة بريطانية: 2019 عام الأحداث الرياضية في المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

من الملاكمة إلى الغولف والمصارعة، شهدت المملكة هذا العام، العديد من الفعاليات والمسابقات والبطولات الرياضية والمسلية، وهو ما وضع المملكة تحت دائرة الضوء العالمية، بحسب مؤسسة ميدل إيست آي البريطانية.

وتابعت: الأحداث الرياضية كانت حجر الزاوية هذا العام في برنامج رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المصممة لتنويع الاقتصاد السعودي وجذب السياحة والاستثمار الأجنبي، وتجاوزت جهود المملكة في بناء صناعة ترفيهية جهود دول عديدة أخرى، وذلك من خلال تطوير القطاع واستضافة الحفلات لفنانين مشهورين.

وأبرزت المؤسسة البريطانية أبرز الفعاليات التي أُقيمت على أراض المملكة هذا العام:

1- كأس الدرعية للتنس:

تُوج الروسي دانيال ميدفيديف بطلًا للنسخة الأولى من كأس الدرعية للتنس عقب فوزه في اللقاء الختامي على منافسه الإيطالي فابيو فونيني.

2- الملاكمة:

فاز الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا في مباراته الأخيرة التي أٌقيمت في المملكة بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة ضد أندي رويز، وذلك في إطار موسم الدرعية، والذي وُصف بأنه مجموعة لا تفوت من الأحداث الرياضية والترفيهية الدولية.

وتستعد المملكة بالفعل لاستضافة جوشوا في مباراة قادمة ضد ديونتاي وايلدر.

3- كأس السوبر الإيطالي 2019:

توَّج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي 2019، وذلك بعد فوزه على فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

4- بطولة العالم للفورمولا إي:

وقالت المؤسسة البريطانية، إن النشاطات الرياضية في المملكة تضمنت أيضَا استضافة الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية 100%، وبطولة العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة.

5- المصارعة:

شهد أواخر شهر أكتوبر حدثًا ترفيهيًا عالميًا للمصارعة WWE في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وشاركت النساء لأول مرة في نزال كراون جول.

6- سوبر جلوب 2019:

بطولة العالم للأندية لكرة اليد لعام 2019 هي النسخة الثالثة عشرة من بطولة سوبر جلوب، وهي بطولة عالمية للأندية في كرة اليد ينظمها الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأقيمت في الدمام، ونجح برشلونة في الفوز بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق كيل الألماني بنتيجة 34- 32.

7- الغولف:

وقالت ميدل إيست آي: يمكن اعتبار التعاون بين الرياض وجولة الغولف الأوروبية إحدى أعظم قصص النجاح الرياضية في المملكة، انطلقت في عام 2019 ومن المقرر أن تتكرر في العام المقبل في الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير، بحضور أكبر الأسماء في اللعبة مثل فيل ميكلسون، بروكس كوبكا، داستن جونسون، برايسون ديشامبيو.

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