ماجد عبدالله أكثر لاعبي الأخضر تسجيلًا بشباك #عمان

المواطن - محمد سمعه

يُعد النجم ماجد عبدالله لاعب النصر والمنتخب السعودي الأسبق، أكثر لاعب في الأخضر زار شباك المنتخب العماني، خلال المواجهات السابقة بين المنتخبين.

وسبق لـ ماجد عبدالله أن زار شباك المنتخب العماني في ست مناسبات.

من ناحية أخرى، يعلم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، بأهمية مباراة منتخب عمان التي تُقام اليوم في الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وسيحاول رينارد حث لاعبي الأخضر على الهجوم من أول دقيقة من أجل تسجيل الأهداف بصورة مبكرة لضمان سيطرة الأخضر على المباراة، وعدم الانتظار لنتيجة التعادل، خاصة أن الأخضر يحتاج للفوز إذا أراد التأهل لدور الأربعة والإبقاء على حظوظه كمنافس للبطولة الخليجية.

وتحسن أداء المنتخب السعودي بصورة لافتة للأنظار في مباراة البحرين، التي أُقيمت أول أمس السبت في الجولة الثانية حيث قدم الأخضر أداءً رائعًا من الناحية الهجومية والدفاعية وتمكن من الفوز بثنائية.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على عمان من أجل الوصول للنقطة السادسة والتأهل المباشر، أو التعادل مع عمان، بشرط فوز منتخب البحرين على الكويت بفارق هدفين.

وتمكن المنتخب السعودي من الفوز بلقب كأس الخليج في ثلاث مناسبات أعوام 1994 و 2002 و 2003.