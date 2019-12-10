ماذا تفعل بتذكرة وينتروندرلاند حال إغلاق الفعاليات بسبب الطقس؟

المواطن - الرياض

أوضح موسم الرياض الموقف في حالة إغلاق فعاليات وينتروندرلاند بسبب الأمطار أو تدهور الطقس، مؤكدًا أن صلاحية التذكرة تستمر حسب بعض الحالات، سواء إن كان تم شراؤها خلال وسط الأسبوع أو نهايته.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر تويتر: إنه يمكن استخدام التذكرة في أي يوم من أيام وسط الأسبوع أو الاتصال على الرقم 920014180 ودفع الفرق لتذكرة جديدة لأيام نهاية الأسبوع، وذلك في حالة إغلاق الفعاليات في وسط الأسبوع.

أما في حالة إغلاق الفعاليات في نهاية الأسبوع، فيمكن استخدام التذكرة فقط في أيام نهاية الأسبوع.