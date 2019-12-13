ماذا قال بوفون على احتمالية مواجهة الريال ؟

المواطن - مروة نبيل

رحب حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون بالمواجهة المحتملة أمام ريال مدريد، في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل نادي يوفنتوس كمتصدر للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المحتمل أن يواجه ريال مدريد، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق بوفون لصحيفة “توتو سبورت” على المواجهة المحتملة، قائلًا: “مقابلة ريال مدريد أمر ممتع دائمًا، أحترم تاريخ ولاعبي الملكي بشدة”.

وأضاف “بالرغم من طريقة نهاية آخر مباراة في مدريد، فإنني أنظر لتلك اللعبة بعقلية إيجابية، المواجهة الأخيرة كانت مثالًا على التصميم والقوة.. لذلك في هذه الحالة، هناك فريقان رائعان سيقابلان بعضهما البعض مجددًا”.

وبات ريال مدريد بصدد مواجهة 4 فرق قوية في ثمن النهائي، وهي بايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب، فيما يُعتبر لايبزيج الألماني هو الخيار الأقل رعبًا للمرينغي في الدور الإقصائي المقبل.