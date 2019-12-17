ماذا قال عبدالرحمن بن مساعد عن مباراة الهلال وفلامنجو؟
أكد أنه لا مستحيل في كرة القدم

ماذا قال عبدالرحمن بن مساعد عن مباراة الهلال وفلامنجو؟

2019/12/17
الساعة 9:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تفاعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع اللقاء المرتقب بين نادي الهلال وفلامنجو البرازيلي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لاعبونا الأبطال ومدربهم العقلاني وإدارتنا المميزة تجعلني مطمئناً.. وقوة فلامنجو وإمكاناته تجعلني قلقاً.. والحل؟”.

وأضاف ابن مساعد في تغريدة أخرى “صحيح أن الطموح مشروع ولا مستحيل في كرة القدم ولكن التفكير في مباراة النهائي هو أمر غير منطقي فالفوارق لصالح فلامنجو”.

وتابع “المطلوب من أبطالنا القتالية والاستمتاع والإمتاع وإن حصل وفزنا فهذا أمر عظيم وإنجاز كبير وإن لم يحدث ذلك فنحن فخورون بما قدموه وما سيقدمونه”.

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