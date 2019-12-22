ماذا قال مدرب لاتسيو بعد الفوز على يوفنتوس بالرياض؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني سيموني إنزاغي عن سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بالرياض.

ولعب يوفنتوس ضد لاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء أمس الأحد، وانتهت المباراة بفوز النسور بنتيجة 3/ 1 ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال إنزاغي خلال تصريحاته بعد مباراة السوبر الإيطالي بالرياض: “حققنا أمرًا خياليًّا، الفوز على يوفنتوس مرتين في وقت قصير يعد مذهلًا، حصدنا انتصارًا مستحقًّا بفضل مجموعة قوية من اللاعبين آمنت بما تفعله”.

وأهدى مدرب لاتسيو هذا الفوز لعائلته وللأشخاص الذين وقفوا دائمًا بجانبه في الأوقات الصعبة، كما طالب لاعبي فريقه بضرورة مواصلة العمل للاستمتاع بهذه الإنجازات.

واختتم مدرب لاتسيو قائلًا: “علينا مواصلة العمل للاستمتاع بليالٍ مثل هذه، هذا الفوز هو نتاج لعمل هؤلاء الشباب”.

ويُعتبر لقب كأس السوبر الإيطالي بالرياض هو الثالث الذي يُحققه لاتسيو تحت قيادة إنزاغي، حيث سبق وتوج قبل عامين بلقب السوبر على حساب يوفنتوس أيضًا، كما حقق كأس إيطاليا الموسم الماضي على حساب فريق أتالانتا.

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