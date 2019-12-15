ماذا قدم #فلامنغو في الدوري البرازيلي ؟

المواطن - مروة نبيل

ظهر فلامنغو بمستوى مميز في منافسات الموسم الرياضي الحالي، سواء في كأس ليبرتادوريس أو الدوري البرازيلي لكرة القدم، ونجح في التتويج بالبطولتين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فلامنغو البرازيلي، مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

الدوري البرازيلي:

وقدم فلامنغو، تحت قيادة مدرب الهلال السابق، خورخي جيسوس، أداء لافتًا في منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم؛ ما يزيد من صعوبة مواجهته المرتقبة ضد الهلال بطل آسيا 2019.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو منافسات الدوري البرازيلي الممتاز برصيد 90 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن فريق سانتوس أقرب منافسيه.

ولعب فلامنغو 38 مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم، نجح في تحقيق الفوز 28 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر 4 مواجهات فقط، وتمكن لاعبوه من تسجيل 86 هدفًا، ليكون صاحب أقوى خط هجوم، واهتزت شباكه 37 مرة.

وسيطر لاعبو الفريق الأول بنادي فلامنغو على جوائز الأفضل في الدوري البرازيلي لكرة القدم موسم 2019، بعدما نجح في التتويج بلقب البطولة المحلية للمرة الأولى من 10 مواسم.

وضمت التشكيلة المثالية في الدوري البرازيلي لكرة القدم 9 لاعبين من فريق فلامنغو، بجانب ثنائي الفريق الأول بنادي أتلتيكو باراناينيسي، الذي نجح في التتويج بلقب الكأس البرازيلي.

كما حصل البرتغالي جيسوس على جائزة أفضل مدير فني في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم 2019، وتسلم الجائزة من الأسطورة ماريو زاجالو.