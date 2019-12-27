ماذا قدم مانشستر سيتي في أول 18 جولة بالبريميرليج ؟

المواطن - مروة نبيل

تراجع أداء مانشستر سيتي خلال منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال منافسات هذا الموسم، ليبتعد عن الصدارة وبفارق كبير عن ليفربول.

مانشستر سيتي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مولينيو”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات مانشستر سيتي في أول 18 جولة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الرياضي الماضي والحالي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في 14 مباراة، والتعادل مرتين والخسارة في مثلهما خلال أول 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بشكل مميز على الصعيد الدفاعي الموسم الماضي، حيث استقبل 12 هدفًا، ونجح في تسجيل 50 هدفًا.

على الجانب الآخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز في 12 مباراة هذا الموسم، وتعادل مرتين، وخسر 4 مواجهات، وسجل 50 هدفًا أيضًا، إلا أن مستواه الدفاع تراجع، حيث اهتزت شباكه بـ20 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة.

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