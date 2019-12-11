ماذا يعني المبلغ المرتجع في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن معنى المبلغ المرتجع في البرنامج، حيث تساءل مستفيدٌ بشأن إيداع “مبلغ مرتجع” بقيمة 505 ريالات، بالإضافة إلى “مبلغ الدعم” بقيمة 543 ريالاً.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين: إن المبلغ المدفوع هو مبلغ الدعم لشهر “ديسمبر”، والمبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، والذي يتم صرفه مع مبلغ الدعم الشهري.

وأودع برنامج حساب المواطن، أمس الثلاثاء، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالاً للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.