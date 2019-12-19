ماذا يفعل الأهلي أمام الفرق الصاعدة ؟

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا مميزًا خلال مبارياته أمام الفرق الصاعدة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مواجهته ضد ضمك اليوم.

الأهلي والفرق الصاعدة

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرة واحدة فقط في آخر 34 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من التفوق الكبير للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه فشل في الفوز في اثنتين من آخر 4 لقاءات أمام الفرق الصاعدة، حيث فاز مرتين، وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

الأهلي ضد ضمك

ويلعب الأهلي ضد ضمك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

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