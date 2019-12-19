ماذا يفعل الأهلي أمام الفرق الصاعدة ؟
قبل مباراته ضد ضمك

ماذا يفعل الأهلي أمام الفرق الصاعدة ؟

2019/12/19
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقمًا مميزًا خلال مبارياته أمام الفرق الصاعدة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مواجهته ضد ضمك اليوم.

الأهلي والفرق الصاعدة

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرة واحدة فقط في آخر 34 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى الرغم من التفوق الكبير للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه فشل في الفوز في اثنتين من آخر 4 لقاءات أمام الفرق الصاعدة، حيث فاز مرتين، وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

الأهلي ضد ضمك

ويلعب الأهلي ضد ضمك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الضمكاوي في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • تركي الخضير يُدير مباراة الأهلي ضد ضمك
    •
  • أربع قنابل موقوتة يود الأهلي إبطال مفعولها
    •
  • رئيس هيئة الرياضة: نحن نخدم جميع الأندية
    •
  • جروس يُركز على الكرات العرضية وبناء الهجمات
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :