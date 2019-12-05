مارسيلو يُربك حسابات زيدان

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة لاعبه البرازيلي مارسيلو ليُربك حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: “بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا مارسيلو من قبل الجهاز الطبي، تبين معاناته من إصابة عضلية في الساق اليسرى.. وفي انتظار التطورات”.

وعلقت صحيفة “ماركا” الإسبانية على إصابة مارسيلو وقالت: “هذه الإصابة تجعل من الصعب على مارسيلو، اللحاق بالمباراة ضد برشلونة، وكل الآراء تؤكد أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع”.

ويُعاني الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو من حظ سيئ مع الإصابات خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث تُعد هذه الإصابة الرابعة له حتى الآن، ورغم أنه يتعافى سريعًا، ولكنه غاب عن ريال مدريد في مباريات هامة.

وانضم مارسيلو إلى قائمة الغائبين عن مباراة ريال مدريد ضد برشلونة المقرر إقامتها، يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري، والتي تضم الثلاثي لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، وإيدين هازارد.