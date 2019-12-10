ماكرون يُظهر العين الحمراء لإيران
حذرها من التأخير في الإفراج عن فرنسيين

ماكرون يُظهر العين الحمراء لإيران

2019/12/10
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران من التأخير في الإفراج عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين لديها.

وتحتجز إيران مواطنين فرنسيين ضمن حملة القمع التي يتبعها النظام في طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أن إيران تحتجز مواطنًا فرنسيًّا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يعقد جهود فرنسا لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.

وفي 4 أكتوبر، قالت إيران: إن دعوة فرنسا إلى الإفراج عن فاريبا عادلخاه (60 سنة) يعد تدخلًا في شؤونها الداخلية ولن يسهم في حل المسألة.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمر رسمي بعدم تدخل الحشد في أمن العراق
    •
  • غارات مجهولة تضرب قوات إيران شرق سوريا
    •
  • #إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي
    •
  • أمريكا: لدينا وسائل إضافية لنستخدمها ضد إيران
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :