ماكرون يُظهر العين الحمراء لإيران

المواطن - متابعة

حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران من التأخير في الإفراج عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين لديها.

وتحتجز إيران مواطنين فرنسيين ضمن حملة القمع التي يتبعها النظام في طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أن إيران تحتجز مواطنًا فرنسيًّا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يعقد جهود فرنسا لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.

وفي 4 أكتوبر، قالت إيران: إن دعوة فرنسا إلى الإفراج عن فاريبا عادلخاه (60 سنة) يعد تدخلًا في شؤونها الداخلية ولن يسهم في حل المسألة.