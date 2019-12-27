مانشستر سيتي يستهدف وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

المواطن - مروة نبيل

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون على ملعب مولينيو”، ضمن منافسات الجولة الـ19، ويستهدف السيتيزنز انتزاع وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 بتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مانشستر سيتي

وقدم ليفربول هدية ثمينة لفريق مانشستر سيتي بالأمس، بعدما نجح في الفوز على ليستر سيتي برباعية ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 وبفارق نقطة عن السيتيزنز.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز ضد وولفرهامبتون اليوم، لإنهاء العام في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 وزيادة الفارق بينه وبين ليستر سيتي إلى نقطتين.

ويأمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا الثأر من هزيمة مانشستر سيتي المفاجأة وسط جماهيره ضد وولفرهامبتون في الدور الأول، الأمر الذي عطل الفريق، بعد إضاعة 3 نقاط في ملعبه.

وفي الوقت الذي يطمح فيه مانشستر سيتي خطف الثلاث نقاط، يسير وولفرهامبتون بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو الذي يطمح لتحقيق رقم استثنائي بالفوز على السيتيزنز ذهابًا وإيابًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

وتراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في البريميرليج هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 برصيد 38 نقطة، وذلك قبل مباراته ضد وولفرهامبتون اليوم.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 برصيد 27 نقطة، ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية ضد مانشستر سيتي اليوم.

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