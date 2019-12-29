مانشستر يونايتد ينتظر هدية أرسنال أمام تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد هدية نادي الأرسنال اليوم الأحد، حيث يواجه جاره تشيلسي ضمن منافسات الجولة العشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل انطلاق مباراة أرسنال وتشيلسي، يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد 24، ويريد مانشستر يونايتد فوز أرسنال على تشيلسي، ليبقى البلوز في المركز الرابع، مع فوز اليونايتد بالجولة الـ21 ليصعد إلى الرابع مكان تشيلسي.

وكان مانشستر يونايتد نجح أمس السبت، في الفوز على بيرنلي بثنائية دون رد أحرزها الفرنسي أنتوني مارسيال بالدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول إضافة إلى هدف آخر سُجل عبر الإنجليزي ماركوس راشفورد بالدقيقة الرابعة والتسعين، بعد خطأ قاتل من دفاع نادي بيرنلي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز الثاني على التوالي له بالدوري الإنجليزي، بعد أن فاز في الجولة التاسعة عشرة على حساب نادي نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

ونجح المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في تخفيف حدة الانتقادات التي وُجهت له مؤخرًا بعد الفوز على نيوكاسل وبيرنلي، حيث رأى العديد من عشاق مانشستر يونايتد أن سولشاير لا يُناسب طموحات اليونايتد خلال الفترة المقبلة.

وطالب العديد من مشجعي مانشستر يونايتد إقالة سولشاير والاتجاه نحو التعاقد مع الألماني توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان مانشستر يونايتد خسر من نادي واتفورد بالجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان تعاقد مع الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف نادي ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وينافس نادي مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي حاليًا حيث يطمح للفوز بها من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

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