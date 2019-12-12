مانشستر يونايتد يُسقط ألكمار برباعية في مهرجان أهداف

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في تحقيق فوز عريض أمس الخميس على نادي إي زد ألكمار الهولندي برباعية دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ الشوط الأول بضغط كبير من قبل نادي مانشستر يونايتد الذي سعى بكل قوة إلى تسجيل الهدف الأول في شباك ألكمار ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي مانشستر يونايتد عن أنيابه بكل قوة، حتى نجح قائد اليونايتد، الإنجليزي آشلي يونج في افتتاح التسجيل للشياطين الحمر بالدقيقة الرابعة والخمسين بعد عرضية مميزة من اللاعب خوان ماتا.

وواصل نادي مانشستر يونايتد ضغطه، حتى نجح اللاعب ماسون جرينوود في إضافة الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة والخمسين.

ووسط تراجع تام من نادي ألكمار، واصل نادي مانشستر يونايتد ضغطه، حتى تمكن اللاعب خوان ماتا من إضافة الهدف الثالث لليونايتد عند حلول الدقيقة الثالثة والستين من ركلة جزاء وبعدها بدقيقتين أضاف جرينوود ثاني أهدافه والرابع لليونايتد في الدقيقة الخامسة والستين.

وفاز مانشستر يونايتد برباعية دون رد ليصبح رصيد اليونايتد 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية عشر، أما نادي ألكمار فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني.