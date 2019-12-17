المواطن - مروة نبيل

أعلن معهد إعداد القادة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تواجد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الرياض قريبًا.

ولم يكشف حساب معهد إعداد القادة على “تويتر”، بموعد قدوم المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، لإلقاء محاضرة للمدربين السعوديين، حيث اكتفى بالتعليق قائلًا: “قريبًا”.

وتأتي زيارة المدرب الإيطالي، ضمن مبادرة معهد إعداد القادة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل نقل خبرات الكفاءات العالمية إلى المدربين السعوديين.

ويقوم المعهد باستضافة عدد من المدربين العالميين، لإضافة مزيد من الخبرات للمدربين الوطنيين والارتقاء بمستواهم، ومنهم الإيطالي فابيو كابيلو، والبرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني بيب جوارديولا.