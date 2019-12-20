مانشيني يصل الرياض
لمحاضرة المدربين

مانشيني يصل الرياض

2019/12/20
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن معهد إعداد القادة عن وصول مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، روبرتو مانشيني إلى العاصمة الرياض، قبل قليل.

ونشر حساب معهد إعداد القادة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول مانشيني إلى الرياض، استعدادًا لإلقاء محاضرة للمدربين السعوديين، مساء اليوم الجمعة.

وتأتي زيارة المدرب الإيطالي، ضمن مبادرة معهد إعداد القادة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل نقل خبرات الكفاءات العالمية إلى المدربين السعوديين.

ويُعتبر مانشيني المدرب الرابع الذي يستعين به معهد إعداد القادة للقاء المدربين الوطنيين، بعد الإيطالي فابيو كابيلو، البرتغالي جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي في مدن الرياض، جدة والدمام.

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