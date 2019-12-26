مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد .. مانيو يستعيد عافيته برباعية

المواطن - محمد سمعه

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عافيته في الدوري الإنجليزي بعد الفوز الكبير الذي تحقق في مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من البريميرليج.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، بضغط كبير من قبل فريق نيوكاسل، الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ماثيو لونجستاف في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وخلال لقاء مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، لم يستسلم مانشستر يونايتد وقاتل بقوة، من أجل إحراز هدف التعادل حيث نجح اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال في إحراز هدف التعادل لليونايتد بالدقيقة الرابعة والعشرين.

ولم يهدأ مانشستر يونايتد خلال الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، حيث تألق اللاعب ماسون جرينود ونجح في إضافة الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد بأربعة دقائق، تمكن اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد من إضافة ثالث الأهداف لليونايتد في الدقيقة الحادية والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد بتقدم مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، تراجع فريق نيوكاسل دفاعيًا بشكل واضح مما أعطى الفرصة لفريق مانشستر يونايتد للبحث عن إحراز الهدف الرابع.

ونجح اللاعب مارسيال في إضافة الهدف الرابع لليونايتد بلقاء مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد عند حلول الدقيقة الحادية والخمسين، ليكون الهدف الشخصي الثاني له في المباراة.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز في مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نادي نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.

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