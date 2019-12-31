مايكروسوفت تنهي دعم Windows 7 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يشهد نظام التشغيل ويندوز 7 Windows 7 من مايكروسوفت، نهاية دعم الشركة في 14 يناير 2020، مما يعني أن تحديثات البرامج التي تساعد على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك لم تعد متوفرة.

لماذا تحتاج إلى التحديث؟

وتعني الأنباء السابقة عن نهاية دعم الشركة لـ ويندوز 7 أنه سيجعل جهازك ضعيفًا سواء كنت من محبي الألعاب أو منشئي محتوى، ومع ذلك بإمكانك التحديث مجانًا إلى ويندوز 10 وبسهولة أيضًا.

كيف تحدث نظامك؟

تجنب الكثيرون تحديث نظام التشغيل ويندوز 7 إلى 10، على الرغم من عرض التحديث المجاني من مايكروسوفت الذي انتهى رسميًا في عام 2016، لكن لا تزال هناك طريقة.

يمكنك الحصول على نسخة شرعية من ويندوز 10 Windows 10، عن طريق التوجه إلى صفحة تنزيل أداة إنشاء الوسائط من مايكروسوفت، وقم بتنزيل الأداة وتثبيتها، بعد ذلك، حدد خيار التحديث وامض قدمًا في التثبيت.

يمكنك المُضي في الاختيار الأمثل وهو شراء ويندوز 10 من بائع تجزئة، مثل أمازون.

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