ما زال للمجد بقية يا هلال

المواطن - مروة نبيل

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأنظار إليه، بعد تألقه اللافت في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، رغم خسارته ضد فلامنغو البرازيلي اليوم.

الهلال في المونديال:

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وانتهت المباراة بهزيمة الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي، مساء يوم غد الأربعاء، لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019.

ما زال للمجد بقية:

وتفاعل الرياضيون والنقاد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أداء الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، خاصة أنه قدم أداء لافتًا ضد فلامنغو وسيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل.

وقال الإعلامي سلطان الغشيان: “ما زال للمجد بقيه يا هلال.. شكرًا لك فقد أعدت هيبة الكرة السعودية في المحافل العالمية ومثلتنا خير تمثيل، هارد لك يا زعيم”، وأضاف الناقد الرياضي عادل التويجري: “الهلال يقدم مستوى عالمي ويخسر بشرف في نصف نهائي كأس العالم شكرا لكم يا أبطال شكرًا لكبير آسيا”.

وعلق الكاتب فارس الروضان قائلًا: “شكرًا لله على نعمة الهلال.. الهلال في كأس العالم حكى سطر من فخامته وقال للعالم: الحكاية طويلة وللأمجاد مواعيد وبإذن الله.. سيعود كبير آسيا ليكمل حكاياته”.

وكتب الناقد ناصر الجديع: “قدم الهلال مباراة تاريخية خصوصًا في شوطها الأول، الإرهاق والأخطاء الفردية حسمت الأمور لصالح فلامنغو الذي لعب بأفضلية الراحة بعكس الهلال الذي خاض قبل يومين مباراة صعبة أمام الترجي!.. شكرًا لـ زعيم آسيا.. شرفت الوطن، كان بالإمكان أفضل مما كان، والحمد لله على كل ما كان”.

وتابع الإعلامي سلطان المهوس: “الهلال سفير أعطى بسخاء وقوة أمام فلامنغو وخسر جولة لكنه لم يخسر المعركة الأهم فقد أعاد الكرة السعودية للأمام في أكبر محفل للأندية العالمية.. شكرًا أيها الهلال فخور كسعودي بالصورة الكروية العالمية التي أنتجتها صحراء الوطن. للمجد بقية..”.