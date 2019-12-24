ما هي الأغراض المهمة في حقيبة اليد على متن الطائرة؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شارك أحد المسافرين عبر ريديت، عددًا من النصائح الخاصة بمحتويات حقائب اليد للمسافرين على الطائرات؛ حتى لا يقعوا في مواقف محرجة؛ ذلك لأن جميع ركاب الطائرة يحملون معهم أمتعة في حقائب يدهم، وتعبئة هذه الحقيبة بالمحتويات الخاطئة، قد تجعل رحلتك صعبة للغاية.

1- الوثائق:

من المهم للمسافرين على متن الطائرة، ألا ينسوا تجميع الوثائق الصحيحة لوجهتهم والاحتفاظ بها في حقيبة يدهم، قد يبدو الأمر واضحًا ولكن الكثيرين ينسون ذلك، والاستعداد المناسب يجعل الأمر أسهل، وكذلك أيضًا صور حجوزات السكن والفنادق.

2- السوائل:

من المهم أيضًا التأكد من فهمك التام لما يعتبر سائلاً والتأكد من أن حجمه أقل من 100 مل، ضع في اعتبارك كيف يتم تخزين السوائل وما يعتبر في الواقع سائلاً، إذ لا يمكنك السفر مع سوائل تزيد عن 100 مل في حقيبة يدك، ويجب أن تكون في كيس بلاستيكي شفاف مختوم، وهذا يعني أنه يجب أن تكون انتقائيًا فيما تعبئه مثل سائل العدسات اللاصقة، أو بعض المواد الغذائية، على سبيل المثال يعتبر مطار لندن المربى مادة سائلة، والأجبان أيضًا في أغلب المطارات.

يمكن أن تؤدي تعبئة الأشياء المحظورة في حقائب اليد إلى إبطاء المسافرين أثناء عبورهم لأمن المطار.

3- البخاخات:

لا يُسمح بوجود البخاخات بمختلف أنواعها على متن الطائرة، فبطبيعة الحال، يُحظّر حمل المواد الكيماوية والغازات على الطائرات.

4- بطاقة صراف آلي:

لا تنس حمل بطاقة صراف آلي سارية المفعول في حقيبة اليد؛ والتأكد من تاريخ نهايتها.

5- أرقام هامة:

يجب عليك الاحتفاظ دائمًا برقم سفارتك معك للضرورة.

6- المال:

احتفظ ببعض المال المحلي في حقيبة يدك.

7- الأدوية:

ضع معك بعض الأدوية الإسعافية لحالات الطوارئ.

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