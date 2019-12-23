مبابي يكشف عن كيفية تسبب ميسي في إسعاده

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في إسعاده خلال سباق الحذاء الذهبي عن عام 2019.

وتحدث مبابي لـ مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية قائلًا: ميسي كان متفوقًا عليّ في سباق الحذاء الذهبي 2019 رغم أنني سعيت كثيرًا للتطوير من نفسي.

وأضاف مبابي: عثمان ديمبيلي أخبرني أن ميسي كان يُراقبني وراقب أهدافي التي سجلتها مؤخرًا، وقلت لنفسي يا له من شيء رائع أن يُراقبني ميسي، هذه مجاملة لطيفة لي.

يذكر أن ليونيل ميسي سجل 36 هدفًا خلال عام 2019 بكافة المسابقات، مما أدى لتفوقه على الفرنسي مبابي الذي أحرز 33 هدفًا خلال العام.

وكان مبابي تُوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، كان أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع مبابي.

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