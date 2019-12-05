مبادرة تطوعية بصحة مكة لاستقبال مجهولي الأبوين

المواطن - مكة المكرمة

تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بصحة مكة المكرمة؛ متمثلة في برنامج المشاركة المجتمعية، بمستشفى الولادة والأطفال؛ مبادرة نرعاهم كأبويهم لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين ضمن النسخة الثالثة للحملة التطوعية التي تقوم بها وزارة الصحة تحت شعار تطوعي صحة3

وأبانت صحة مكة المكرمة هذه المبادرة جاءت تلبية للاحتياج الفعلي للمستشفى لكوادر إضافية؛ لخدمة ورعاية الأطفال.

وذكرت مسؤولة برنامج الشركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب أن هذه المبادرة تنقسم إلى محورين؛ محور خاص بتكوين فريق من المتطوعين من التمريض المتقاعد وسيدات المجتمع المكي؛ لمعاونة الفريق داخل المستشفى حيث تتفرغ الموظفات للاهتمام بالأطفال المرضى منوهة بأن غالب الأطفال مجهولي الأبوين يكونوا بحالة صحية سليمة يحتاجون لرعاية الأم وليس للرعاية التمريضية، كما تمت الاستعانة بجمعية مراكز الأحياء لتكوين هذا الفريق المكون من 60 متطوعة.

أما المحور الثاني فيهدف إلى تحسين بيئة إقامة الأطفال من خلال التسويق لها عبر مجموعة العطير للتجارة لتكفله بالإصلاحات اللازمة؛ حيث تتراوح إقامتهم بين شهرين إلى سنة ونصف وتجد صحة مكة نفسها ملزمة بتقديم هذه الخدمة للأطفال إلى حين انتهاء الإجراءات للجهات ذات العلاقة المناطة باستلام الأطفال.

وأبانت بأن هذه المبادرة تحظى بإشراف ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، من حيث إجراء المقابلات مع المتطوعات وعمل مجموعة العطير والوقف على سير العمل كلّ بالمهمة المسندة إليه؛ كما سيقوم شخصياً بمشاركة مساعديه بالإشراف على نقل الأطفال إلى مقرهم الجديد.