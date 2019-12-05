مباراة #السعودية و #قطر فرصة لخطف صدارة الهدافين

المواطن - محمد سمعه

تشهد مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس في نصف نهائي كأس الخليج صراعًا من نوع خاص، غير حجز بطاقة التأهل للدور النهائي في البطولة.

وسيتنافس كل من القطريين أكرم عفيف وعبدالكريم حسن مع فراس البريكان وهتان باهبري نجمي المنتخب السعودي على لقب هداف البطولة الخليجية خاصة بعد توديع المنتخب الإماراتي للبطولة وخروج الهداف الحالي الإماراتي علي مبخوت من سباق المنافسة على لقب الهداف.

ويملك علي مبخوت 5 أهداف كهداف للمسابقة الخليجية، بينما يملك عبدالكريم حسن وأكرم عفيف لاعبي منتخب قطر ثلاثة أهداف، أما هتان باهبري وفراس البريكان فسجل كل منهما للمنتخب السعودي هدفين في البطولة.

وكشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن تشكيل الأخضر لمواجهة منتخب قطر في نصف نهائي خليجي 24.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام.

في خط الوسط: محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، فراس البريكان، نواف العابد.

وتُقام مباراة السعودية وقطر على ملعب الجنوب في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.