مباراة الوحدة والفيصلي .. لقاء مجنون يُربك الهلال

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الدوري السعودي، اليوم الجمعة، مباراة الوحدة والفيصلي التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وما يجعل مباراة الوحدة والفيصلي مثيرة ومُربكة في نفس الوقت لحسابات نادي الهلال، هو أن فوز الفيصلي سيجعل رصيده 23 نقطة، ويتراجع الهلال للمركز السادس، كذلك فوز الوحدة سيجعله ثانيًا ويتراجع الهلال أيضًا للمركز السادس.

وكان الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل علّق عبر حسابه في تويتر على مباراة الوحدة والفيصلي قائلًا: مباراة الوحدة والفيصلي أيًّا كانت نتيجتها ستحول الهلال من المركز الخامس للمركز السادس، الحل ينسحب الفريقين.

وتابع المريسل قائلًا: اليوم مباراة الوحدة والفيصلي ستكون قوية جدًّا؛ فالفائز سيزاحم بقوة على الوصافة، لكن الغريب أن الهلال يحتل المركز الخامس الآن، وإذا فاز الوحدة أصبح الهلال السادس، وإذا فاز الفيصلي أصبح أيضًا الهلال السادس، وإذا تعادلوا برضو الهلال السادس، وش هالمباراة القلق.

يذكر أن الفريق الهلالي كان تعادل أمس الخميس مع نادي الحزم بهدف لكل فريق في الجولة الـ13 وهي المباراة المحلية الأولى للهلال بطل آسيا بعد توقفه عن خوض المباريات المحلية منذ التتويج بدوري أبطال آسيا والمشاركة بكأس العالم للأندية في قطر.

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