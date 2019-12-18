مباراة برشلونة وريال مدريد .. صراع ناري للصدارة

المواطن - محمد سمعه

انطلقت مباراة برشلونة وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني مناصفة مع ريال مدريد برصيد 35 نقطة لكل فريق، حيث سيكون كلاسيكو اليوم بغرض افتكاك الصدارة لصالح أي من الفريقين.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن جماهير برشلونة توافدت على ملعب الكامب نو لحضور مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني، وهي تحمل شعارات سياسية.

وذكرت صحيفة الموندو أن جماهير برشلونة تحمل لافتات بها شعارات سياسية مكتوب عليها باللغة الإنجليزية ”إسبانيا اجلسي وتحدثي”، في إشارة منهم إلى رغبتهم في تفاوض السلطات الإسبانية مع مسؤولي إقليم كتالونيا للوصول إلى تهدئة بعد وجود رغبة من الإقليم بالانفصال عن المملكة الإسبانية.

وأكدت الموندو على أن مجموعة تُدعى ”تسونامي الديمقراطية” أرسلت التعليمات لجماهير برشلونة حول نطق جملة ”إسبانيا اجلسي وتحدثي”، حيث سيتم رفع اللافتات بمجرد نهاية نشيد برشلونة في ملعب الكامب نو، وقبل بداية المباراة سيتم الهتاف بالجملة الموجودة على اللافتات.

من ناحية أخرى، وصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني بـ”الملحمة”.

وأشارت إلى أن البارشا فاز على المرينغي في مباريات برشلونة وريال مدريد بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم أكثر من أي فريق آخر “72 مرة”، وكذلك الملكي، حيث تغلب على الفريق الكتالوني أكثر من أي نادٍ آخر “72 مرة”.

وانتهت 34 مباراة جمعت برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل بين الفريقين، وكانت آخر نتيجة بينهما، هي فوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد سجله النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ويدخل برشلونة وريال مدريد مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، وخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يملك كل منهما 35 نقطة من 16 مباراة، إلا أن الفريق الكتالوني يتصدر البطولة بفارق الأهداف.