مباراة #قطر و #السعودية .. قمة نارية ورينارد شعاره رد الاعتبار

المواطن - محمد سمعه

تُقام، غدًا الخميس، مباراة قطر والسعودية النارية في دور نصف النهائي ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وسيكون المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، شعاره في مباراة قطر والسعودية، هو الثأر ورد الاعتبار للأخضر بعد فوز المنتخب القطري على المنتخب السعودي في نهائي خليجي عام 2014، بجانب فوز المنتخب القطري على الأخضر في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 التي أُقيمت في الإمارات.

وكانت مباراة قطر والسعودية في نهائي كأس الخليج عام 2014 انتهت بفوز المنتخب القطري بثنائية مقابل هدف، حيث سجل لقطر كل من المهدي مختار وبو علام خوخي، بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب سعود كريري.

يذكر أن مباراة قطر والسعودية في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، انتهت بفوز قطر بثنائية دون رد سجلها المهاجم المعز علي.

ومن المقرر إقامة مباراة قطر والسعودية في تمام الثامنة من مساء الغد الخميس بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب.

وقبل إقامة مباراة قطر والسعودية، كان المنتخب السعودي تأهل لدور نصف النهائي محتلًّا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوز على منتخبي البحرين وعمان وخسارة من منتخب الكويت، أما منتخب قطر فتأهل في المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزين على منتخبي اليمن والإمارات وخسارة من منتخب العراق.

وتُقام قبل مباراة قطر والسعودية، مباراة منتخبي العراق والبحرين في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث سيواجه الفائز منهما، المتأهل من مباراة قطر والسعودية في نهائي كأس الخليج رقم 24 في الثامن من ديسمبر الجاري.

وقال الفرنسي رينارد مدرب الأخضر قبل مباراة قطر والسعودية: سعداء جدًّا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، ونتطلع دائمًا لمواصلة مسيرتنا نحو النهائي وتحقيق هدفنا”.

وأضاف رينارد: “منتخب قطر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين؛ لذلك ستكون مباراة قطر والسعودية صعبة لكلا المنتخبين، لكننا مستعدون للعب نصف النهائي والظهور بشكل جيد يكفل لنا تحقيق هدفنا”.