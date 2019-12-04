مباراة مان يونايتد ضد #توتنهام .. مورينيو يسقط بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد توتنهام، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي بفوز مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وبدأ الشوط الأول بسيطرة نارية من فريق مانشستر يونايتد الذي سعى لإحراز الهدف الأول في مباراة مان يونايتد ضد توتنهام عبر هجمات دانيل جيمس والإنجليزي ماركوس راشفورد.

وكان ماركوس راشفورد نجمًا في أول 28 دقيقة من عمر الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد توتنهام، حيث صنع العديد من الفرص الخطيرة له لإحراز أهداف عديدة لليونايتد.

يذكر أن راشفورد كان نجح في إحراز الهدف الأول لليونايتد في لقاء مان يونايتد ضد توتنهام، بالدقيقة السابعة عبر تصويبة قوية خدعت حارس مرمى نادي توتنهام.

ولم يظهر فريق توتنهام بأي هجمة خطيرة طوال 37 دقيقة، قبل أن يتمكن اللاعب دايلي آلي من إحراز هدف التعادل للسبيرز في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول في مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بعد تمركز دفاعي خاطئ من قبل لاعبي فريق مانشستر يونايتد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة مان يونايتد ضد توتنهام، استمر ضغط فريق مانشستر يونايتد، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح راشفورد نجم المباراة الأول في تسجيل الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة التاسعة والأربعين من ركلة جزاء.

وبعد الهدف الثاني لم يهدأ فريق الشياطين الحمر، حيث واصل هجماته في مباراة مان يونايتد ضد توتنهام أملًا في إحراز الهدف الثالث، وحاول نادي توتنهام كذلك على فترات صنع بعض الفرص الخطيرة على مرمى الحارس الإسباني دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وانتهت مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بفوز اليونايتد بثنائية مقابل هدف، ليسقط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام في أول مباراة له مع السبيرز بعد أن تولى تدريبه خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو.

وأصبح رصيد اليونايتد بعد الفوز في مباراة مان يونايتد ضد توتنهام 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن.