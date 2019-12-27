مباريات الأهلي والشباب .. إثارة داخل وخارج الملعب

المواطن - محمد سمعه

دائمًا ما تتمتع مباريات الأهلي والشباب في الدوري أو في الكأس باهتمام خاص ومتعة خاصة؛ بسبب إثارتها داخل الملعب، وقد تمتد لخارج حدود المستطيل الأخضر.

وسيواجه الأهلي فريق الشباب في الرياض، غدًا السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” معقل الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائمًا ما كان يسبق في الفترة الماضية تصريحات نارية من قبل خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن الأهلي قبل لقاء الفريقين بالمنافسات المحلية.

على سبيل المثال، في الخامس عشر من ديسمبر من عام 2018، استفز البلطان جمهور الأهلي بعد فوز الشباب على الراقي في جدة بهدف دون رد حيث قال: الأهلي دائمًا ما يخسر من الليث في جدة، ولا يجب نسيان السداسية الشهيرة للشباب في شباك الأهلي.

وفي تاريخ الرابع عشر من يناير من عام 2019 عاد البلطان مرة أخرى واستفز النادي الأهلي قائلًا: لولا دعم هيئة الرياضة للنادي الأهلي لكان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى.

البلطان يُواصل استفزازه لعشاق الأهلي:

وأضاف البلطان: الأهلاويون يقولون بأنهم جامعة في القانون، وما فعلوه في قضية محمد العويس السابقة يدل على أن الأهلي جامعة في المخالفات.

وواصل البلطان تصريحاته المثيرة قائلًا: لا رياضة من غير إثارة، وأنا لي أسلوبي أستفز ولا أُستفز.

رد قاسٍ من رئيس الأهلي الأسبق:

وأطلق ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، تغريدة مثيرة عبر حسابه الرسمي في تويتر، وذلك بعد فوز الأهلي الكبير على حساب نادي الشباب برباعية دون رد في الخامس من إبريل الماضي، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم بالموسم الماضي.

وكتب ماجد النفيعي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: مباراة الأهلي والشباب.. هذا هو… وهذي مواعينه.

وستنطلق مباراة الأهلي والشباب غدًا السبت في تمام السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

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