متحدث الطيران المدني يكشف لـ “المواطن” سبب تأخر رحلة الباحة

متحدث الطيران المدني يكشف لـ “المواطن” سبب تأخر رحلة الباحة

2019/12/18
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - محمد المقصّي - الباحة

تسبب تأخير رحلة الباحة – جدة هذا اليوم الأربعاء لساعات في استياء العديد من المسافرين بالرغم من أنه تم توفير طائرة بديلة قادمة من الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء لـ ” المواطن ” أن السبب الحقيقي لتأخير الرحلة المتوجهة من الباحة إلى جدة هو سبب فني بحت، ما توجب عليه تعيين رحلة بديلة في نفس اليوم لضمان سلامة المسافرين بالتعاون مع الخطوط السعودية التي وفرت طائرة بديلة قادمة من الرياض بدون ركاب خصيصًا للتعويض عن هذه الرحلة وتقديرًا لظروف بعض المسافرين من الأطفال وكبار السن.

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