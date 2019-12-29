متحدث نادي التعاون: تغيير المدرب أول خطوات الاستعداد للسوبر

المواطن - مروة نبيل

علق المتحدث الرسمي لنادي التعاون، عبدالله اليوسف، على إقالة المدرب البرتغالي باولو سيرجيو اليوم، قبل أيام من مباراة الفريق الأول لكرة القدم في كأس السوبر السعودي أمام النصر.

وقرر مجلس إدارة نادي التعاون، اليوم الأحد، إنهاء عقد سيرجيو وطاقمه المساعد بالتراضي بين الطرفين، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، مقدمًا لهم الشكر والتقدير على الفترة الماضية وتمنى لهم التوفيق مستقبلًا.

وقال عبدالله اليوسف: “التغيير هو أول خطوات العمل استعدادًا لمباراة كأس السوبر أمام النصر.. أي أمر يحتاج إلى علاج لابد أن يكون توقيته صعب، مثل إقالة مدرب الفريق الأول”.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي التعاون تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “كأس السوبر السعودي هدف كبير بالنسبة لنا، ونتمنى أن يكون من نصيب التعاون”.

واختتم اليوسف تصريحاته الإذاعية قائلًا: “كمنظومة عمل، نجلس مع المدرب ونناقشه ونوصل له وجهة نظرنا، كما نستمع لوجهة نظره”.

يُذكر أن مباراة السوبر السعودي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، ستُقام في الرابع من شهر يناير المقبل.

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