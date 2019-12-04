متقاعد يشكو إيقاف الدعم بسبب راتب زوجته.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

شكا مواطن متقاعد إيقاف دعم حساب المواطن، بسبب راتب زوجته التي تعمل معلمة، ويصل راتبها لـ12 ألف ريال، حيث طالب بإعادة الدعم، مبررًا ذلك برفض زوجته إعطاءه من راتبها.

وقال المواطن في شكواه: “السلام عليكم حساب الموطن.. لماذا أوقفتم الدعم عني وأنا متقاعد؟! وسبب أن إحدى زوجاتي معلمة وراتبها 12 ألف ريال، طيب زوجتي المعلمة رافضة تعطيني من راتبها، آمل في حل المشكلة؟”.

ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “وعليكم السلام، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا، نسعد بخدمتك.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.