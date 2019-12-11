متى يتمتع الأولاد بمزايا الإقامة المميزة في #المملكة ؟

المواطن - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة، عبر حساب خدمات الإقامة المميزة في “تويتر”، مع استفسارات العملاء، ومنها تساؤل حول متى يتمتع الأولاد بمزايا وحقوق حامل الإقامة المميزة؟

ورد حساب خدمات الإقامة المميزة بقوله: “إنه في حالة كان عمر الأولاد أقل من 21 سنة، فيكون تابعًا لحامل الإقامة المميزة”.

أما إذا كان عمر الأولاد فوق 21 عامًا يكون الأولاد مرافقين لحامل الإقامة المميزة إذا كان طالبًا حتى عمر 25 سنة، وتكون الفتاة مرافقة ما لم تكن متزوجة أو موظفة.

ويقدم مركز الإقامة المميزة نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًّا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة ماليًّا وإداريًّا مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية ”سابرك” saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.