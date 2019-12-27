مجري يُدير مباراة الوحدة ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الوحدة ضد الفيصلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

الوحدة ضد الفيصلي

ويُدير مباراة الوحدة ضد الفيصلي اليوم، طاقم تحكيم مجري مكون من؛ فيكتور كاساي حكم ساحة، ويُساعده جيورجي رينج وفينسيل توث، والحكم الرابع سلطان الحربي، وحكم الفيديو كيفن بلوم، ويُساعده فهد العمر.

ويلعب الوحدة ضد الفيصلي عند الساعة 7:50 مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح فرسان مكة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الوحدة ضد الفيصلي اليوم، لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم؛ والحفاظ على مركزه المتقدم.

على الجانب الآخر، يطمح عنابي سدير لخطف نقاط مباراة الوحدة ضد الفيصلي اليوم، خاصة أنه نجح في استعادة توازنه الجولة الماضية، وفاز على الاتحاد بثنائية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

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