مجلس إدارة #الاتحاد يمنع أزمة

المواطن - محمد سمعه

حلت بعض من الأزمات داخل أروقة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وذلك بعد قضية اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو الذي فسخ عقده وطالب بالرحيل بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

وكان اللاعب المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق أراد السير على خطى فيتشيو بإعلان التمرد والرحيل في يناير عن الاتحاد بسبب أزمة مع مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد باللاعب دا كوستا من أجل إنهاء الأزمة مع إعلان الإدارة إنهاء عقوبة اللاعب المغربي مما يعني عودته للتدريبات والانتهاء من أزمة رحيله.

وفي سياق آخر، تُشير التقارير الصحافية إلى نية تين كات التخلص من الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو واللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش في الميركاتو الشتوي، مع الإبقاء على التشيلي كارلوس فيلانويفا والبرازيليين جوناس ورومارينيو والحارس مارسيلو غروهي.

فيلانويفا كان مرشحًا للرحيل

يذكر أن فيلانويفا كان رُشح لمغادرة الاتحاد، لكن يبدو أن تين كات سيعطيه فرصة مع العميد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان تين كات طلب من رئيس الاتحاد أنمار الحائلي منحه الفرصة لمدة 30 يومًا، وذلك لتقديم التقرير النهائي عن الفريق مع عرض احتياجات النادي من أجانب ومحليين سواء لضمهم أو مغادرتهم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مهمة صعبة أمام الهولندي

وستكون أمام المدرب الهولندي مهمة صعبة من أجل انتشال الاتحاد من النتائج السيئة، التي حققها الفريق مؤخرًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد جدد مؤخرًا عقد اللاعب البرازيلي رومارينيو حتى عام 2022، بعدما اهتم الهلال وناد برازيلي بالتعاقد معه.