محافظ أحد رفيدة يُكرّم الفائز في مسابقة حفظ القرآن
عُقدت مؤخرًا في المملكة المغربية

محافظ أحد رفيدة يُكرّم الفائز في مسابقة حفظ القرآن

2019/12/17
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

رعى محافظ أحد رفيدة، متعب آل متعب، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائز بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي عقدت مؤخرًا في المغرب، حاتم بن عبدالله آل رايزة.

وقال محافظ أحد رفيدة: إن ما حققه المحتفى به إنجاز كبير تفخر به المحافظة، وذكر أيضًا أنه سبق أن كرمه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، وحضر الاحتفال مجموعة كبيرة من المسؤولين وأعيان المحافظة بتنظيم من جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة أحد رفيدة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم برامج الحفل ثم تكريمه من رجل الأعمال محمد بن جار الله القحطاني بسيارة ثمينة، كما تم تكريمه من رجل الأعمال السنيدي بمبلغ 40 ألف ريال، كما تم تكريمه بعدد من التكريمات من عدة جهات.

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