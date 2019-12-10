محافظ التأمينات: بدل غلاء المعيشة يشمل كافة المواطنين المتقاعدين

رفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز الشكر والعرفان ونيابة عن متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – لرعايتهما الكريمة للمتقاعدين.
وبين معاليه أن استمرار الصرف سيشمل كافة المواطنين المتقاعدين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، كما سيتم صرف البدل لمعاشات الوفاة.
وأشار القويز أن صدور هذا الأمر يعكس حرص القيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها الكريمة للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وتلمس احتياجاتهم.
وأوضح أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم, داعياً الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.
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طب انا اذا كنت اخذ من ساند 2500 يصير كم بعد غلاء المعيشه والا هيه ال500 اللي زايده عن ال2000 ابغى توضيح
ارفعوا لطويل العمر وماراح يقصر في رفع المبالغ
يا خي اتق الله في نفسك غلا معيشه ٥٠٠ ونحن اقل رواتب والموضفين أعلى رواتب وغلا َمعيشه
ولي على رأس العمل في القطاع الخاص رواتب ضعيفه وما شملهم غلاء المعيشه موظفين الحكومة رواتب عاليه وشملهم غلاء المعيشه وحنا لنا الله
المتقاعد يطلب الجنه خدمنا الوطن ورزق على الله الصبر مفتاح الفرج اصبر لعل الله يحدث بعدا ذلكا امرا
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