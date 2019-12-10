محافظ التأمينات: بدل غلاء المعيشة يشمل كافة المواطنين المتقاعدين
شكر الملك سلمان وولي العهد لرعايتهما الكريمة للمتقاعدين

محافظ التأمينات: بدل غلاء المعيشة يشمل كافة المواطنين المتقاعدين

2019/12/10
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

رفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز الشكر والعرفان ونيابة عن متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – لرعايتهما الكريمة للمتقاعدين.
وبين معاليه أن استمرار الصرف سيشمل كافة المواطنين المتقاعدين الذين يستلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، كما سيتم صرف البدل لمعاشات الوفاة.
وأشار القويز أن صدور هذا الأمر يعكس حرص القيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها الكريمة للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وتلمس احتياجاتهم.
وأوضح أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم, داعياً الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.

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امل
ضيف
امل

طب انا اذا كنت اخذ من ساند 2500 يصير كم بعد غلاء المعيشه والا هيه ال500 اللي زايده عن ال2000 ابغى توضيح

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2 ساعة
صالح عسيري
ضيف
صالح عسيري

ارفعوا لطويل العمر وماراح يقصر في رفع المبالغ

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3 ساعة
هادي جبران
ضيف
هادي جبران

يا خي اتق الله في نفسك غلا معيشه ٥٠٠ ونحن اقل رواتب والموضفين أعلى رواتب وغلا َمعيشه

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4 ساعة
يحي عواجي
ضيف
يحي عواجي

ولي على رأس العمل في القطاع الخاص رواتب ضعيفه وما شملهم غلاء المعيشه موظفين الحكومة رواتب عاليه وشملهم غلاء المعيشه وحنا لنا الله

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3 ساعة
الشيخ حمدان الشيباني
ضيف
الشيخ حمدان الشيباني

المتقاعد يطلب الجنه خدمنا الوطن ورزق على الله الصبر مفتاح الفرج اصبر لعل الله يحدث بعدا ذلكا امرا

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1 ساعة


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