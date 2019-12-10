محاورات موسم #الرياض تواصل فعالياتها الخميس القادم

المواطن - الرياض

تواصل محاورات موسم الرياض فعالياتها يوم الخميس المقبل، وعلى مدى ثلاثة أيام، من 12 من ديسمبر وحتى 14 ديسمبر 2019م، على المسرح المعد خصيصًا للفعالية شرق الرياض، بالقرب من إستاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيحيي محاورة الليلة الأولى يوم الخميس 12 ديسمبر، كل من الشعراء: سلطان الهاجري، وملفي المورقي، ومرهب البقمي، وفواز العازمي، أما محاورة الليلة الثانية يوم الجمعة 13 ديسمبر، فسيحييها الشعراء: محمد السناني، وزيد العضيلة، وسفر الدغيلبي، ومنيف المنقرة، بينما سيتواجد في محاورة يوم السبت 14 ديسمبر الشعراء: فالح الغنامي، وصقر سليم، وشديد الرياحي، وراشد السحيمي.

ويشارك في محاورات موسم الرياض، التي انطلقت الأسبوع الماضي، نجوم شعر المحاورة على مستوى المملكة والخليج، والذين اكتسبوا قاعدة جماهيرية كبيرة في الساحة الشعرية على مدى السنوات الطويلة الماضية، ودائمًا ما تشهد محاوراتهم حضورًا كبيرًا.

كما يشهد موسم الرياض فعاليات شعرية متعددة، بدءًا من الأمسيات الشعرية لعمالقة الشعر النبطي، وكذلك إقامة الليالي الخاصة برموز الشعر في المملكة، حيث يدعم الموسم إحياء الموروثات الشعبية، التي تبين لزواره، وتحديدًا الزوار من خارج المملكة، حجم التنوع الثقافي الكبير الذي يتواجد في المملكة، ويبرزه موسم الرياض، مترافقًا مع أكبر العروض المسرحية العالمية التي يوفرها لزواره.