محتجون يغلقون طرقاً رئيسية في 3 محافظات بـ #العراق

المواطن - متابعة

أغلق متظاهرون، اليوم الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوبي العراق، وفق مصادر رسمية.

وقطع المتظاهرون طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي إلى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، كما أقدم المحتجون على منع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم”.

وأقدم المتظاهرون في محافظة ذي قار على إغلاق تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.

وكان عدد من الطلاب قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام.