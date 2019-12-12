محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته على مديرة أعمال أنغام

المواطن - متابعة

نشر الفنان المصري محمد الشرنوبي صورة مع خطيبته الجديدة راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.

واحتفل محمد الشرنوبي أمس الأربعاء بخطبته على راندا رياض في أجواء عائلية، بمنزل العروس، بحسب تقارير صحفية.

وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للفنان محمد الشرنوبي فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.

محمد الشرنوبي من مواليد 4 يناير 1995 وهو ممثل ومغني مصري بدأ العمل في المسلسلات التليفزيونية منذ عام 2008 من خلال مسلسل وكالة عطية، وأيضاً في مسلسل “في يد أمينة”، أما ظهوره السينمائي الأول فكان في العام التالي من خلال فيلم “السفاح” لكنه ركز أكثر في الدراما التليفزيونية منذ ذلك الحين، ومن هذه المسلسلات: (قصة حب، الشوارع الخلفية، زي الورد، الداعية، لا تطفئ الشمس).

كما شارك محمد الشرنوبي في الجزء الثاني من مسلسل “سرايا عابدين” الذي تم عرضه في شهر مارس 2015، وأيضًا شارك في مسلسل “أبو عمر المصري” مع الفنان أحمد عز بدور ابن خالته التي يعيش معهم “أبو عمر” عام 2018.

وشارك محمد الشرنوبي في بطولة مسلسل “كأنه امبارح “حيث كان يجسد دور حسن الذي قام بانتحال شخصية علي ابن رانيا يوسف الذي تم خطفه منذ أن كان صغيراً وعاد بعد 20 عامًا، وكانت آخر أعماله فيلم “الممر” الذي عُرض في دور السينما العام الجاري.