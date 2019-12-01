محمد الشلهوب: مسيرة القحطاني مشرفة

المواطن - مروة نبيل

أعرب قائد نادي الهلال محمد الشلهوب عن سعادته بالمشاركة في مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم، مؤكدًا أنه يمتلك مسيرة مشرفة سواء مع الزعيم أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وتُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، بين فريقه الذي يقوده الأرجنتيني رامون دياز بمشاركة نجوم عالميين، ونادي الهلال.

اعتزال ياسر القحطاني

وتحدث الشلهوب عن مباراة اعتزال ياسر القحطاني قائلًا: “ليلة تاريخية، ياسر الأخ والصديق الصدوق الدائم، وكان لي الشرف أنني زاملته في سنوات طويلة، ويستاهل كل خير الله يوفقه”.

محمد الشلهوب :

ياسر القحطاني أغلب مسيرته مشرفه وهو مؤثر ويساعد الفريق وكان يلعب في بعض الأحيان وهو ليس جاهز لكن يتحامل على اصابته من أجل الفريق.#اعتزال_ياسر#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني@Y20@mbsh_10 pic.twitter.com/BMz6VUXNzK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 1, 2019

وتابع: “اليوم حفل اعتزالك لكن إن شاء الله نراك في المجال الرياضي، أعرفك لاعبًا يعجز الحديث عنك، وأحس أنه بعد تركه لعب كرة القدم قادر أن يتطور ويُقدم شيئًا للرياضة السعودية، وأتمنى تواجده وأكيد من بوابة نادي الهلال”.

وعن ابتعاد ياسر عن العمل في الأندية والإدارة، قال: “مثل ياسر يجب أن نضغط عليه، لأنه يملك خبرة كبيرة مع النادي والمنتخب، لاعب على مستوى عالٍ حقيقي، ولاعب قائد ومن المؤثرين في الرياضة السعودية خلال مسيرته طوال الفترة الماضية، وجوده ضروري والأهم أن يُوفق ياسر يستاهل كل خير”.

وأضاف الشلهوب خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضة السعودية”: “أغلب مسيرة ياسر القحطاني مشرفة وكان دائمًا مؤثرًا ويساعد الفريق وكان يلعب في بعض الأحيان وهو ليس جاهزًا لكن يتحامل على إصابته ويضحي من أجل الفريق”.

وواصل الشلهوب تصريحاته قائلًا: “ياسر لاعب ذكي في بعض الأحيان تواجه مباريات صعبة، أحيانًا كنت نتعمد إعطاءه الكرة ينقذنا يسجل هدفًا يصنع فرصة أو يحصل على ركلة جزاء”.

واختتم الشلهوب تصريحاته عن القحطاني قائلًا: “ياسر بدون مجاملة يستطيع أن يكون في المجال الفني أو الإداري أو أي مجال يُريده”.